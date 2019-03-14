【證監重罰投行】曾參與保薦中國森林上市　公司被指涉造假

證監會就2009年中國森林的新股保薦，向瑞銀和渣打證券開出罰單，瑞銀香港遭暫時吊銷牌照一年。證監會批評瑞銀和渣打證券擔任聯席保薦人時沒有履行其應盡的責任，包括沒有核實中國森林的森林資產、林權、以及其遵守相關法律法規的情況。另外，也對中國森林集團森林資產的受保範圍、和客戶的盡職審查不足。

公司破產清盤

事源2009年底，瑞銀和渣打保薦中國森林（除牌前上市編號為0930）招股上市。中國森林是人工森林營運商，於中國雲南和四川省擁有約171,780公頃森林。2009年12月3日，中國森林上市時，上市價為2.07元，但之後中國森林被發現會計不合規，被停牌，停牌前收市價為2.925元。

中國森林保薦人瑞銀香港被證監暫時吊銷牌照一年。（路透社）

另一方面，中國森林前行政總裁李春寒在公司停牌前偷步沽出1.19億股，套現3.99億元，李春寒更盜用公款3,000萬元人民幣逃往國內，被公安扣留。事件曝光後，中國森林之後公布2010、2011、2012及2013年度業績，累計虧損93.31億元，最終公司宣布破產清盤，並於2017年2月24日除牌。

2017年1月17日，證監會入稟高等法院，指中國森林上市時的招股文件、2009年全年業績報告與年報，以及2010年中期業績報告與中期報告，業務、盈利、人工林資產及現金結餘等均有造假，公司營業額疑似被誇大了最少92%。

證監會曾要求中國森林及保薦人渣打與瑞銀香港等，向小股東進行還原交易，或支付賠償。最後因追討期已過而放棄。證監會同時亦向渣打及瑞銀採取紀律處分。