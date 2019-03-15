友邦擬加強大灣區投資　中港均有全資公司有利把握機遇

友邦（AIA，1299）公布去年全年業績，期內新業務價值按年升22%至39.55億元（約310億港元）。集團首席執行官兼總裁黃經輝表示，有意擴大對粵港澳大灣區的投資，並預料集團於天津及石家莊的營銷服務中心可望於年內投入運作。

將觀望大灣區規劃政策

黃經輝出席記者會時指，大灣區的商機令人振奮，惟現時規劃仍屬早期階段，會關注未來出台的實質政策。他又指，保監局正與內地銀保監磋商，研究容許本港保險公司於區內設立服務中心，而由於友邦於中港兩地均有全資公司，有利把握區內機遇。

料新服務中心年內開張

此外，友邦中國於2月獲中銀保監批准，於天津及河北石家莊籌建營銷服務中心。黃經輝透露，當局一般給予保險公司4至6個月時間籌備，友邦現已物色中心選址及團隊管理層，現正密鑼緊鼓招聘人才。他指出，兩地與公司北京業務相當接近，期待日後三地人才及業務加強聯動。

黃經輝引述研究指，中國保險業市場將於未來14年增長4倍，超越美國成為全球最大保險市場，加上內地保險業將於2021年向外資全面開放，而友邦現時已於內地持有全資擁有的保險機構，相信中國業務仍有龐大增長潛力。

問及是否有意於區內展開收購時，黃經輝回應指，內生增長一直是友邦的焦點，亦是集團的成功之道，相信亞洲中產階級崛起，已能為業務帶來充足機遇。