【收市總結】港股險守29000點　濠賭股炒起　銀娛升2.6%

內地股市結束連續兩日跌勢，對港股投資者情緒產生正面作用，大市曾衝破29200點。縱使其後升幅收窄，仍險守29000點大關。濠賭股更成為今日焦點之一，作為藍籌的銀河娛樂（0027），升幅達到2.6%。

恒生指數收市報29012點，升160點；國企指數收市報11508點，升60點，成交額為1214.55億元。

濠賭股今日獲投資者力捧，與澳門政府延長澳博控股（0880）及美高梅中國（2282）的賭牌至2022年6月有關，兩者在今午復牌後，升幅明顯擴大，美高梅收市報15.2元，跌3.5%，澳博控股（0880）升1.6%，收市報8.83元。

其他濠賭股方面，金沙中國（1928）升3.1%，收市報38.3元，銀娛收市報52.9元。

手機設備股獲追捧

手機設備股亦有理想表現，舜宇光學（2382）升5.1%，收市報96.15元，瑞聲科技（2018）升0.6%，收市報45.5元，信利國際（0732）升2.3%，收市報1.32元。

醫藥股同樣高收，中國生物製藥（1177）升3%，收市報6.87元，石藥集團（1093）升3.5%，收市報13.46元，藥明生物（2269）升1%，收市報79.3元。

內房股方面，碧桂園（2007）升1.4%，收市報11.3元，華潤置地（1109）升2.8%，收市報31.2元，中國恒大（3333）升4.2%，收市報25.85元。

此外今早已公布截至2018年12月業績的友邦保險（1299）逆市下跌，收市報78.5元，跌0.3%。