萬洲經去年生物公允值調整前少賺4%　派末期息15港仙

萬洲國際（0288）公布截至2018年底全年業績，生物公允價值調整前擁有人應佔利潤為10.46億元（美元‧下同），按年減少4%；生物公允價值調整後擁有人應佔利潤為9.43億元，按年跌14%。派末期息15港仙，按年減少31.8%，連同中期息，全年派息20港仙。

公司又指出，去年收入為226.05億元，按年增加1%。其中肉製品收入為121.47億元，按年增加3.1%，生鮮豬肉收入為91.36億元，按年減少4.1%，生豬養殖收入為6.88億元，增加20.3%，其他收入為6.34億元，增幅為25.8%。

公司表示，去年經營利潤為16.5億元，按年跌11.3%，其中肉製品經營利潤為15.47億元，按年增加7.8%，生鮮豬肉經營利潤下跌55%至2.46億元，生豬養殖及其他業務，分別錄經營虧損1.13億元及3,000萬元。

致力改善盈利能力

公司指出業務一向受經濟增長、消費者喜好、行業周期及疫情等經營環境變化所影響。近期地緣政治形勢變化加劇，非洲豬瘟蔓延。由於業務遍及相關的地區，將更添不確定性。

公司表示去年在內地業績良好。為保持有力的增長，將繼續拓展屠宰規模， 並優化肉製品組合，將利用自身的優勢，積極應對非洲豬瘟所帶來的挑戰， 化解有關的風險。

至於美國市場，公司預期最大的挑戰將是肉類供應過剩，而最大的可變因素將是美國與其他國家貿易紛爭的解決方案。公司又預料，在歐洲的部署有條件推動進一步增長。在任何情況下，會提高自身的競爭力，以改善盈利能力。