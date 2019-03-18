中國再調研水泥定價　水泥股半日急挫　海螺曾跌7%

內地今年首兩月水泥產量按年增長0.5%，增速較2018年同期下降2.5個百分點，加上發改委表示將調查水泥價格軌跡，水泥股今早急挫。

海螺水泥（0914）沽壓龐大，早市一度跌逾7%，報42元，半日跌5.2%，報42.85元，半日成交破10億元位第5位。華潤水泥（1313）亦跌5.2%，報7.46元。中建材（3323）跌5.08%，報5.98元。

大行指第二季水泥價格升幅或受壓

瑞信發表報告指，國家發改委表示將調查水泥價格軌跡，並分析今年價格的潛在變化。此舉或會限制今年第二季的需求高峰季節時水泥價格的潛在升幅。即使生產商可將水泥價格提升，歸因於更嚴格的環境保護措施，但相信價格協調展望的有效性在今年將會減少。

報告指，由於需求有彈性，以及潛在的新增產能有限，預計內地水泥價格在今年第二季不會大幅下跌。

摩根指上次調查後水泥板塊明顯調整

摩根士丹利亦發表報告，指國家發改委公布，由於部分企業暫停生產，部分地區水泥價格明顯上升。發改委計劃聯合工業部門、環保部門及水泥行業組織等，調研水泥定價、生產及銷售環境等。

報告指，發改委去年9月就建築材料進行同類調查，涉及砂土、水泥及混凝土。有關調查未對水泥行業經營構成實際影響，由於水泥價格上升源於生產暫停及環境措施，致供求關係緊張所帶動。不過，去年同類調查後水泥板塊股價明顯調整，是次相關股份短期料震盪。