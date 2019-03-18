【中午收市】港股半日曾升逾300點　內房股獲追捧　TVB盈警挫9%

港股延續上日強勢，今早曾突破29300點，升幅逾300點，其中內房股更成為投資者追捧對象，華潤置地（1109）升幅達6.6%，為今早表現最佳成份股。

恒生指數中午收市報29224點，升211點；國企指數中午收市報11590點，升81點，成交額為626億元。

內房股今早表現突出，在中午已公布2018年全年業績的碧桂園（2007），升4.4%，中午收市報11.8元，中國恒大（3333）升5%，中午收市報27.15元，融創中國（1918）升5.9%，中午收市報37.8元。

豬肉股萬洲升4.7%

豬肉股今日個別發展，已於上周五收市後公布去年全年業績的萬洲國際（0288），中午收市報8.17元，升4.74%；中糧肉食（1610）升6.7%，中午收市報3.02元。雨潤食品（1068）上周五收市後發盈警，預告去年虧損不少於41億元，半日跌7.8%，中午收市報1.88元。

至於另一間在上周五發盈警的電視廣播（0511），曾低見14.06元，為1個月新低，中午收市報14.1元，跌9%。

股王騰訊控股（0700）將於周四收市後公布2018年全年業績，半日升2.1%，中午收市報366.6元；而獲大行唱好的友邦保險（1299）仍未止跌，中午收市報78.35元，跌0.2%。