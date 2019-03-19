中電信去年多賺13.9%　派末期息12.5港仙

中國電信（0728）公布去年業績，股東應佔利潤為212.1億元（人民幣‧下同），按年增加13.9%；除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）為1,042.07億元，增長2%；每股基本盈利為0.26元，派末期息12.5港仙，按年增加8.7%。

期內錄得經營收入為3,771.24億元，按年增加3%；服務收入為3,504.34億元，增長5.9%。經營費用按年增長2.8%至3,484.1億元。

截至去年12月底，中國電信合共擁有3.03億戶移動用戶，淨增5,304萬戶，當中4G用戶數目為2.42億戶，淨增6,039萬戶。

稱會加快推進5G

中電信執行董事﹑總裁兼首席運營官柯瑞文指出，公司將積極探索新技術的商業化應用，加快構建與5G相適 應的經營機制，發揮自身稟賦優勢，提早佈局業務生態。

他又指出近 期， 中國電信已獲發3.5GHz頻段用於全國範圍5G網絡試驗，公司將充分發揮5G主流頻段優勢，秉持開放、合作的態度，積極務實，加快推進5G。

稱會加快推進5G

中電信執行董事﹑總裁兼首席運營官柯瑞文指出，公司將積極探索新技術的商業化應用，加快構建與5G相適 應的經營機制，發揮自身稟賦優勢，提早佈局業務生態。

他又指出近 期， 中國電信已獲發3.5GHz頻段用於全國範圍5G網絡試驗，公司將充分發揮5G主流頻段優勢，秉持開放、合作的態度，積極務實，加快推進5G。