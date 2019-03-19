【中午收市】港股氣勢減弱　半日跌74點　舜宇出業績前跌2.5%

經過連續兩日升市後，港股今早表現明顯屬有所不及，略為高開後便回落，惟交投仍屬暢旺，半日成交額逾500億元。

恒生指數中午收市報29334點，跌74點；國企指數中午收市報11620點，跌54點。

醫藥股表現理想，其中中國生物製藥（1177）升5.3%，中午報7.39元，石藥集團（1093）升3%，中午收市報14.38元，四環醫藥（0460）升6.4%，中午收市報1.82元。

內房股續獲投資者追捧

內房股今早仍獲投資者追捧，碧桂園（2007）升2.5%，中午收市報11.98元，中國恒大（3333）升3.1%，中午收市報28元，融創中國（1918）曾再創逾1年新高，惟其後從高位倒跌，中午收市報37.55元，跌1.6%。

收租股及房地產信託基金今早逆市上揚，九龍倉置業（1997）升1.3%，中午收市報58.95元，領展房產基金（0823）升1.3%，中午收市報88.4元。

舜宇光學（2382）會在今日收市後公布2018年業績，今早曾高見99.2元，其後掉頭向下，中午收市報95.85元，跌2.5%；瑞聲科技（2018）今早更曾見1個月新低，中午收市報45.25元，跌1.1%。