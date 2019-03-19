David Webb狙擊金蝶翌日　投行紛出報告回應　傑富瑞花旗維持買入

「股壇長毛」David Webb昨日﹙18日﹚狙擊軟件股金蝶國際﹙0268﹚，令該股單日大挫14.2%。該股今日仍未止瀉，續跌2.96%，收報8.84元。

David Webb於其網誌文章直言，金蝶國際是一隻泡沫股，依賴行業減稅、政府津貼、物業投資收益，以及關連公司可疑交易，將利潤入帳；又指公司去年「關連方貸款」大增，由1.64億元人民幣，升至7.22億元人民幣，情況教人關注。而金額上升全部發生自下半年度，惟未有對新的關連交易作出任何解釋。

投行傑富瑞﹙Jefferies）發表報告，不點名指有關金蝶的指控乃基於已知的事實和估值作出的猜測，與公司產品本身無關。該行對該股股價上升機會感樂觀，並維持金蝶買入評級，目標價12.1元。其中，傑富瑞認為，「關連方貸款」上升，其實與金蝶向原持股80%的附屬公司貸款，以收購青島一幅地皮有關。

瑞信︰金蝶未回應投資者大部份問題

花旗亦稱，即使金蝶近日股價波動，亦維持對其雲端業務及過往表現的正面看法。就一次性收入，如物業估值重估、政府津貼等，花旗稱，相信市場已十分注意到這點，直言大部份中國軟件公司都有這些入帳項目。花旗維持「買入」評級，目標價看11.8元。

不過，瑞信則認為金蝶管理層於收市後舉行的投資者電話會議上，未有回應投資者大部份問題，加上對公司雲業務表現感憂慮，包括經營溢利壓力、集團現金流，因而維持公司「跑輸大市」評級，目標價僅睇8.7元。