雷軍公開信：未來5年「All in AIoT」　逐年增研發投資為5G做準備

小米集團（1810）成功扭虧，去年純利135.54億元（人民幣‧下同），而2017年則為虧損438.26億元；每股基本盈利0.843元，不派末期息。董事長雷軍亦在公司公布業績後，發表公開信，指公司在市場整體下滑的環境，及中美貿易摩擦的背景下，依然保持著高速增長勢頭。

他指出，去年是小米AIoT（人工智慧＋物聯網）「嶄露頭角」的一年，認為AIoT已被公認為下一個核心機遇，是新時代的「超級互聯網」，未來5年將「All in AIoT」，並投入100億元發展。

小米過去一年研發投入超過58億元人民幣，按年增加83.3%。（資料圖片）

料3月底「小米9」供應量超過150萬台

他又指，小米去年的硬件綜合稅後淨利率為正，小於1%，認為數據證明了「用戶利益與企業所得可以毫不對立地和諧俱存」，去年小米手機平均售價及利潤雙雙提升的同時，公司依然可恪守貼近成本定價的原則。

品牌方面，雷軍指，去年第4季完成品牌梳理，今年推出的「Redmi Note 7」在不到1個月內出貨量就超過100萬台，旗艦機「小米9」的供應量，亦預計將在3月底超過150萬台。

加大投入為5G做好準備

他又指，小米正加大研發投入，過去一年研發投入超過58億元，按年增加83.3%，過去3年年複合增長率達66.2%。又指，5G時代新換機潮將帶來機會，小米會持續在逐年大幅增加的研發投資，為在5G時代做好準備。