任正非：感謝美國政府到處為華為做廣告

針對美國對華為的「打壓」，任正非在接受BBC採訪時表示，感謝美國政府到處為華為做廣告。

日前中國科技公司華為創始人任正非在接受BBC採訪時表示，「我很感謝美國政府，因為華為公司本來就是一個小公司，也不是很出名，但美國這麼多高官在全世界遊說，告訴全世界『華為這個公司很重要，它有問題』，結果讓全世界人關注華為。他們關注華為，再一解剖，其實華為是一個好公司，我們的銷售額增長速度非常快，終端平均增長速度每個月增長50%的銷售量，所以我們要感謝美國政府到處為我們做廣告。」

任正非表示，「關於美國對我們的一些打擊、指控，我認為應該由法律來解決。我相信美國一個法制國家，是一個公開透明的國家，最終通過法律來解決。我有時候也很高興，美國是世界最強大的國家，美國高級領導走到全世界都在說華為，其實我們廣告沒做到那些地方，人們還不知道華為為何物，由於他們一講，全世界都知道華為，現在全世界的輿論中心『華為、華為』。我們得到了一個簡直非常偉大的廉價廣告，讓人們最終認識到華為是一個好東西的時候，我們的市場困難就會減少很多。今天我們沒有困難，明天的市場可能會得到更好的社會理解。所以，我並沒有對美國發起這些東西有多憤慨，我認為，既然是司法了，就由法庭去解決，去作出判斷。」

華為已開發出折疊屏手機（視覺中國）

值得關注的是，路透社稱，3月18日，中國國務委員兼外交部長王毅在布魯塞爾對西方國家針對華為「不道德」的關切進行了嚴斥。王毅表示，中國反對出於政治目的的無端指責和搞垮一家外國企業的企圖，「我們認為這種做法是反常的、不道德的，不會得到支持」。不過，王毅沒有明確地提到華為。

備受關注的德國5G頻譜競標3月19日正式啟動。針對是否樂見中國企業華為參與德國5G建設的問題，德國總理默克爾（Angela Dorothea Merkel）當天表示，不會因為一家企業來自某個特定國家就將其排除在外。

巴西《經濟價值報》稱，中美正在圍繞5G網路進行一場鬥爭，美國希望說服其他國家在部署5G網路時放棄中國的技術，並要求巴西一同抵制華為。巴西科技部長已在巴西利亞正式會見中國駐巴西新任大使楊萬明時承諾，巴西不會對中國的技術進行任何限制。

《紐約時報》3月17日稱，美國打壓華為的行動受挫。連華為的強烈批評者、美國前共和黨議員羅傑斯（Rogers）都坦承，「看上去有點懸。我們快無計可施了」。