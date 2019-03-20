新地整合14大商場會員　推「免拍卡」泊車服務

新鴻基地產（0016）旗下商場推出綜合會員計劃The Point，14大商場會員可於「新地商場App」統一使用積分，以及使用首個免觸式時租泊車服務，首階段會在MOKO新世紀商場及屯門V city停車場試行。

新地執行董事郭基泓表示，是次計劃籌備約1年半時間，連同首階段推出新地商場App，兩輪投資額約3,200萬元，期望新服務可鼓勵跨區消費，商場會員數可由逾30萬增至40萬名，以及帶動商場的人流及營業額達雙位數字升幅。

新計劃將整合Apm、東港城及上水廣場等14個主要商場的會員制度，覆蓋商舖2,223間，零售面積共737.6萬方呎。會員可統一各商場積分換領電子贈券及禮品等，料年內V Walk及北角匯亦會加入計劃。

新地會員只需在手機App首次登記車牌號碼，入閘時無需拍卡，便可以直接進出停車場（林樂謙攝）。

「免拍卡」服務可減一半泊車時間

兩個商場共提供500多個時租車位，會員只需在手機App首次登記車牌號碼，入閘時系統會自動識別已登記的車牌號碼，無需拍卡，便可以直接進出停車場。會員在App內以信用卡或WeChat Pay付泊車費用，或以積分兌換免費泊車。

新地租務部總經理馮翊琳表示，新服務可減省一半泊車時間，待系統運作順暢後，上半年計劃在將軍澳中心及WTC世貿山中心提供此服務，其他商場亦會陸續推出。