中移動去年多賺3.1%至1178億人民幣　派末期息1.391港元

中國移動﹙0941﹚公布去年業績，盈利為1,178億元﹙人民幣‧下同﹚，按年增加3.1%；每股基本盈利5.75元。派末期息1.391港元，連同中期派息1.826港元，全年派息3.217港元，派息率增至49%。

期內營運收入為7,368億元，按年增長1.8%；其中通訊服務收入為6,709億元，按年升3.7%。

另外，移動電話客戶總數為9.25億戶，淨增3,787萬戶；公司繼續保持個人移 動市場領先地位，4G客戶淨增份額、流量份額，於去年第四季度升至約50%；4G客戶達7.13億，其中VoLTE客戶達3.8億；手機上網流量按年增182.1%，12月單月4G DOU（每個客戶月均流量消費額）達6.6 GB；至於移動ARPU為53.1元。

家庭寬帶客戶全年淨增3,742萬，總數達1.47億，市場份額達41.5%。「魔百和」用戶達9,681萬戶，滲透率為65.9%；家庭寬帶綜合ARPU為34.4元，增長3.2%。

董事長楊杰稱，向不久前卸任董事長職務的尚冰表達誠摯的謝意。尚冰在服務中移期間擔當重任，帶領公司在4G時代實現快速增長，並為引領5G發展打下堅實基礎，他代表董事會衷心感謝尚冰對中移動的巨大貢 獻。