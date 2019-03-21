【中午收市】恒指升49點　「四叔」或退任主席　恒地上漲3%

撰文：鄭寶生
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港股早段窄幅上升，恒指中午收報29370點，上升49點；國指收報11683點，上升58點。成交額601億元。
新華保險炒高10.2% 中國太平彈5.2%
部份內險股炒上，新華保險（1336）收報41.7元，上升10.2%；中國太平（0966）收報24.35元，上升5.2%；中國太保（2601）收報30.5元，上升2.7%；人保集團（1339）收報3.55元，上升2%。
恒地股價連升第五個交易日，今早曾升至47.95元高位。（路透社）
美圖上揚7% 味千中國爆升7.6%
主席李兆基考慮退下，恒地（0012）收報47.5元，上升3%。
昨日公布業績的美圖（1357）收報3.97元，上升7%。
味千中國（0538）全年賺5.5億元人民幣，收報2.42元，上升7.6%。
舜宇（2382）股價繼續受壓，收報92.35元，下跌3.4%。
石藥突破15元水平 長建下滑2.8%
其他股份方面，石藥（1093）收報15.1元，上升4.3%；碧桂園（2007）收報12.46元，上升2.8%；中海油（0883）收報14.1元，上升2%；煤氣（0003）收報18.4元，上升近2%；金沙（1928）收報38.75元，上升1.3%；中國海外（0688）收報29.4元，下跌1.8%；長建（1038）收報63.8元，下跌2.8%。
中國A股早段靠穩，上證半日收報3109點，上升18點；深證收報9857點，上升56點。
日本今日假期休市。