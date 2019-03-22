唔怕搭貴車！　日本的士將可以搭車前確定費用

去旅行搭的士，大家都會擔心失預算，甚至搭上「黑的」。日本將會推出一項貼心服務，讓大家在搭車之前就能確定車費。

《日本經濟新聞》報道，國土交通省將會修改《道路運輸法》，預計在今年之內可以啟用事先確定車費的服務。

輸入地點即計出收費 街頭截車亦可用

該服務需要用手機App預約，在App內輸入乘車地點和目的地之後，就會自動計算車費。乘客只需要按照指示預約及付款，就能在預約時間乘搭的士。

至於街頭截車，亦可以採用App設定路線及收費。

與「跳錶」價格僅差0.6% 測試反應佳

國土交通省和大型的士公司在2017年實驗，發現事先確定的車費與的士「跳錶」得出的價格，僅相差0.6%。當年測試時乘客反應十分好，因此國土交通省推進這項措施。

新的服務之下，乘客不用擔心因塞車而「跳錶」，亦不會因乘車時段而「坐地起價」。

預計的士需求增 日本研究多項App服務

而的士司機則不能偏離系統預定的路線，如果路面清況惡劣，也要先徵求乘客同意才能轉行其他道路。

2020年東京將舉辦奧運，遊客搭車需求料會大增。再加上當地人口老化，長者出行搭車需求增加，日本政府近年研究多項的士App服務，包括「泥鯭的式」併車。