調查指本港信用卡應繳款額創新高　呢一代人升幅最勁　按年飆89%

環聯發布最新2018年第四季信貸行業分析報告，顯示信用卡貸款持續推動香港消費者信貸市場，上一季新增貸款按年上升9.2%，應繳款項按年亦增長5%至1,360億元，創新高。

信用卡逾期還款率均在上一個季度維持低水平，其他主要消費者信貸類別之逾期還款率亦保持在低水平，反映整體市場的基本面良好。有鑑於本地生產總值在2018年第四季下降0.3%，以及預計2019年的增幅將低於2018年的全年水平，消費者信貸市場維持良好穩健的表現實屬利好消息。

95後新一代 應繳款飆89%

環聯表示，儘管信用卡整體表現強勁，但隨著年輕一代開始主導信用卡市場，各個世代的增幅差異愈來愈大。嬰兒潮世代（1946年至1964年出生）的信用卡應繳款項總額按年減少3.1%，而千禧世代（1980年至1994年出生）按年增長17.7%。Z世代（1995年或之後出生）的基數雖然明顯較低，但其增長表現最為強勁，按年增長達89%。Z世代的信用卡應繳款項總額在2018年中首次超過10億元，更於2018年底突破15億元。

環聯香港研究及顧問部總監劉俊傑表示，大多數消費者信貸產品的違約率仍然處於低水平，顯示消費者管理個人財務得宜。

資料顯示，2018年第4季的新按揭申請查詢數字按年下跌23%。﹙資料圖片﹚

第四季新按揭申請查詢 按年下跌23%

新增按揭貸款在第三季度按年增長6.3%，創2013年以來最高水平，唯房地產市場出現放緩的早期跡象。受房地產價格自2018年8月以來持續受壓（以中原城市指數量度）影響，2018年第四季的新按揭申請查詢數字按年下跌23%。