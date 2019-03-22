【收市總結】騰訊發力及長和系上揚　港股午後收復29000點

內地股市走勢反覆，最終輕微高收。港股在午後亦從低回場升，不單止收復29000點，更成功高收。其中長和（0001）﹑長實集團（1113）及騰訊控股（0700）高收，成為大市在午後倒升的動力。

恒生指數收市報29113點，升41點，國企指數收市報11517點，跌27點，成交額為1,077.39億元。

長和系今日4隻藍籌股均高收，長和收市報83.8元，升2.7%，長實收市報68.2元，升1.5%，電能實業（0006）升0.5%，收市報53.9元，長江基建（1038）無升跌，收市報63.5元。

騰訊及金山皆高收

股王騰訊今日亦高收，收市報365元，升0.6%。其他軟件及科技股方面，金山軟件（3888）曾創1個月新高，收市報18.3元，升1.7%，IGG（0799）升1.9%，收市報11.02元。

手機設備股走勢個別，其中在中午公布2018年全年業績的瑞聲科技（2018），在午後轉跌為升，收市報46.45元，升3.5%，舜宇光學（2382）跌不足0.1%，收市報92.7元。

今日亦有不少異動股，其中恢復派息的李寧（2331）勁升11.4%，收市報12.7元，不過曾為藍籌股的華潤電力（0836），在中午公布業績後股價即瀉，更曾失守12元，收市報12.06元，跌14.8%。