李澤楷旗下富衛有意洽購泰銀行壽險業務　雙方已訂立諒解備忘錄

由電訊盈科（0008）主席李澤楷創辦的富衛保險，再有新收購對象。泰國匯商銀行（SCB）證實，富衛正就收購該行旗下壽險業務，訂下諒解備忘錄（MOU）。據《彭博》報道，有關業務估值高達30億美元。

《香港01》分別向富衛及泰國匯商銀行查詢。該泰國銀行以電郵回覆確認，就建立銀保業務夥伴關係，以及收購該行旗下壽險業務股權，與富衛訂立諒解備忘錄。該行又指出，諒解備忘錄反映出富衛能提供最適合的產品及服務，以滿足客戶要求，惟目前並無就潛在交易有任何定案。

富衞集團發言人則表示，富衞與泰國滙商銀行SCB簽定諒解備忘錄，以探討收購SCB人壽保險業務的可能性。作為泛亞洲區的保險公司，公司一直尋求機會以進一步促進業務發展。由於有關的收購交易尚未確定，現階段未能作進一步回應。

《彭博》引述消息人士指出，泰國匯商銀行的壽險業務估值約為30億美元，惟最終作價仍有待盡職審查的結果。

富衛現時在泰國擁90萬客戶

報道指出該行在2017年曾計劃放售壽險業務，當時曾與富衛﹑AIA（1299）﹑宏利（0945）及保誠（2378）進行磋商，最終因價格談不攏而作擺。若今次富衛成功收購有關壽險業務，在當地的業務規模將會擴大。現時富衛在泰國的客戶數目約90萬。

管理資產達280億美元的富衛，近年在亞太區不時進行收購，包括在2017年收購AIG在日本的壽險業務，在去年10月則購入澳洲聯邦銀行旗下印尼壽險業務的控制性股權。