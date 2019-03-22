瑞聲力爭新產品毛利率40%　料下半年業務表現或可超越上半年

瑞聲科技（2018）去年少賺28.7%，至37.96億元（人民幣，下同）；毛利率跌4.1個百分點至37.2%。投資者關係主管龔思偉表示，公司現時對新平台、新產品的目標毛利率仍為40%，但對不需要資本投入的現有平台，則注重追求毛利和未來投資回報。

瑞聲早前發盈警，預期首季未經審核股東應佔綜合溢利將跌最多至75%，董事總經理莫祖權預期，今年下半年業務表現可追上或超越上半年，公司會做好準備把握機會。他相信隨着5G發展加快，以及更多手機品牌推出可摺疊手機，將可進一步提升旗下產品毛利率。

40%派息率反映財務穩健

被問及把6成固定投資集中在光學業務，莫祖權透露，公司早在去年便對今年的固定投資作預算，因對光學技術平台發展滿意，認為可大規模發展，而其可做的準備工作較其他板塊多，故在此分部投放較多資源。

在派息方面，莫祖權指公司未有固定派息政策，但相信近年公司的40%派息率，在科技行業來說已是相當不錯，亦反映公司有作穩健財務管理。

即使未來公司或有資金需求，以發展5G和汽車領域，但不會冒高風險，來換取高增長，故不會對派息有很大影響。他又指，未來將根據公司的現金流及市場情況，在適當時機回購股份。