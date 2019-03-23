Twitter行政總裁感謝K-pop　讓平台快速成長

曾幾何時，人們認為Twitter能夠與Facebook、WhatsApp及Instagram爭一日之長短，不過Twitter在競爭之中漸漸處於下風。但到了2018年Twitter突見回勇，原來是得益於K-pop熱潮。

Twitter行政總裁Jack Dorsey在首爾新羅酒店舉行記者會，讚揚K-pop的影響力。

2018年有53億條K-pop Tweets

他指出，自己非常喜歡K-pop，並認為K-pop是Twitter成長的主要關鍵。他透露2018年與K-pop相關的Tweets多達53億條，而俄羅斯世界盃亦只有6億條。

Jack Dorsey還稱讚韓國去年發起了舉報校內性暴力運動，是公共對話的成功案例。他認為，透過Twitter爆出不良風氣的用戶勇氣可嘉，認為可為社會帶來積極變化。

Twitter在2018年共有53億條K-pop相關的Tweets，Jack Dorsey表示用戶可以第一時間收到偶像的消息。（路透社）

保持一定匿名性 用AI消除不實消息

近年大數據、實名化等手段，讓不少人覺得一舉一動都被科技監控。Jack Dorsey表示保持一定匿名特性，有助於形成討論平台，但Twitter不能保證完全匿名，因為公司有責任防止網絡仇恨擴散。而公司正運用人工智能（AI）科技，盡量消除人為散布的不實消息。

Jack Dorsey正在韓國訪問，早前曾與總統文在寅對話。