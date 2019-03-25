【異動股】嘉年華大股東上周三被斬倉　今早復牌彈升近28%

上周四停牌的嘉年華國際（0996）今日發盈警，預料去年全年錄得逾30億元大幅虧損，惟有待公司獨立估值師最終確定估值結果，及核數師進一步審閱方可以作實。在2017年公司錄5.25億元擁有人應佔溢利。

公司指出去年錄虧損，與物業減值虧損6.1億元﹑投資物業公平值變動產生2.9億元虧損，按金及其他應收款項減值虧損10億元，證券投資產生虧損2.5億元，投資虧損撥備約6億元。

另一方面公司又指出主席﹑行政總裁兼主要股東景百孚為其本人﹑及代表Better Joint Venture Limited﹑Glory Merit International Holdings Limited及Elite Mile Investment Limited告知，由Better Joint Venture Limited﹑Glory Merit International Holdings Limited及Elite Mile Investment Limited合共持有的10.35億股，在今年3月20日被強制在聯交所出售，乃由於若干證券經紀執行部份與若干由Better Joint Venture Limited﹑Glory Merit International Holdings Limited及Elite Mile Investment Limited持有股份有關的股份抵押及或保證金融資，由於上述強制出售，景百孚對公司股權於2019年3月20日，由40.32%降至35.97%。

強調無披露盈警以外的財務資料

另一方面，公司得悉近期若干第三方網站及本地報章及有多份報章報道，未經授權披露據稱有關公司截至去年底財務表現資料。公司在公告內指出，及出此公告以防止公司股東及潛在投資者被誤導。

公司指出媒體所載資料之披露未經公司授權，該等資料並未經公司批准或未經公司核數師審核，除卻今日發布的盈警及不尋常價格變動刊發的公告外，並無授權披露公司截至去年底之任何財務資料。

公司指出一直秉持良好企業管治準則，重視風控合規，以維護股東利益。董事會就同時正在調查該等未經授權披露之來源，及因由並尋求法律意見，以確定公司可就相關人士違反，對公司之責任或其他行為採取任何法律行動。

嘉年華指出董事會保留採取所有適當法律行動權利，並已向相關監管部門及執法機構報告該未經授權披露事項。

嘉年華今早復牌後股價上揚，最新報0.037元，升27.6%。