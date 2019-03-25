【中午收市】恒指大挫517點　醫藥股成重災區

撰文：鄭寶生
最後更新日期：
美國債券孳息率倒掛，引發全球資金避險，亞太股市今早普遍下挫。恒指中午收報28595點，下跌517點；國指收報11282點，下跌234點。成交額600億元。
瑞聲逆市升5.5% TCL電子爆上近8%
瑞聲（2018）逆市急升成最佳藍籌，收報49元，上升5.5%。
市傳同系公司將會向華為電視供應面板，TCL電子（1070）收報4.75元，上升近8%。
潤電連跌5個交易日 李寧重挫8.3%
上星期五重挫的華潤電力（0836）仍未止跌，收報11.48元，下跌4.8%，連跌第5個交易日。
股東非凡中國配股，李寧（2331）收報11.64元，下跌8.3%。
醫藥股今早成為沽壓重災區，復旦張江、百濟神州均下跌超過7%。（路透社）
復旦張江急插7.5% 石藥下跌4.9%
醫藥股重傷，復旦張江（1349）收報7.9元，下跌7.5%；百濟神州（6160）收報77元，下跌7.2%；藥明生物（2269）收報73.2元，下跌6.2%；金斯瑞（1548）收報14.16元，下跌6.1%；華潤醫藥（3320）收報10.72元，下跌5.1%；石藥（1093）收報14.3元，下跌4.9%。
騰訊下滑2.8% 神華插水5.4%
其他股份方面，騰訊（0700）收報354.8元，下跌2.8%；中國人壽（2628）收報20.55元，下跌3.3%；吉利（0175）收報14.78元，下跌3%；中海油（0883）收報13.6元，下跌3.5%；神華（1088）收報18.6元，下跌5.4%。
中國A股早段下跌超過1%，上證半日收報3061點，下跌42點；深證收報9759點，下跌119點。
日股半日收報20930點，下跌697點。