維珍航空老闆Richard Branson　呼籲再次舉行脫歐公投

英國脫歐限期延後至4月中，但對市場來說僅僅是延長了不確定時期，仍未解決事件。維珍航空的創辦人Richard Branson指出，脫歐已經損害了英國經濟與就業，不少原先支持的人已經轉為反對，呼籲政府再次舉行脫歐公投。

2016年公投時種種假設 很少正確

《BBC》引述Richard Branson表示，2016年公投已經過了3年，證據告訴人，脫歐的種種假設很少是正確的。

裁員潮料陸續有來 萬億資產已轉移

他指出，自脫歐公投以來，英國已經失去數以千計的工作崗位，而隨着製造商應對即將出現的關稅以及供應鏈中斷等問題，預料會有更大裁員潮出現。

Richard Branson說：「金融機構開始執行應變計劃，超過1萬億英鎊資產被轉移至都柏林、法蘭克福、巴黎以及其他歐洲城市。」

Richard Branson表示，自脫歐公投以來，英國已經失去數以千計的工作崗位，超過1萬億英鎊資產被轉移。（視覺中國）

稱為國家重大危機 有支持者改變主意

英國脫歐期限延後，他表示，對英國及歐盟來說仍然是重大風險，「有可能全面陷入危機」。他形容脫歐是英國國家重大危機，稱不少之前支持脫歐人已經改變了主意。

批文翠珊政黨利益凌駕國家利益

Richard Branson又批評首相文翠珊（Theresa May），將議員的選擇限制在文翠珊方案以及沒有協議二選一，是危險的賭注，認為她行為黨大於國，不符合國家整體利益。

Richard Branson稱，公眾應該在脫歐一事有「最終話語權」。