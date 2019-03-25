【收市總結】恒指下跌590點　瑞聲逆市漲4.6%

美國國債孳息率倒掛，引發市場憂慮經濟衰退，資金避險之下沽出亞太股市。恒指收報28523點，下跌590點；國指收報11232點，下跌285點。成交額1,093億元。
瑞聲（2018）是今日藍籌逆市奇葩，收報48.6元，上升4.6%。
市傳同系公司將為華為電視供應面板，TCL電子（1070）收報4.8元，上升9.1%。
神華重挫6.9% 申洲亦插6.2%
神華（1088）去年少賺約8%，收報18.3元，下跌6.9%。
申洲（2313）去年盈利增約21%，收報100.8元，下跌6.2%。
早前剔出藍籌股的華潤電力（0836）連跌5個交易日，收報11.56元，下跌4.1%。
股東非凡中國配股，李寧（2331）收報11.54元，下跌9.1%。
醫藥相關股今日捱沽，今年強勢的復旦張江大跌13.8%，收報7.36元，跌穿10天平線。（視覺中國）
復旦張江瀉13.8% 石藥跌4.7%
醫藥股沽壓沉重，復旦張江（1349）收報7.36元，下跌13.8%；百濟神州（6160）收報77元，下跌7.2%；歌禮（1672）收報6.73元，下跌6.7%；金斯瑞（1548）收報14.24元，下跌5.6%；藥明生物（2269）收報73.95元，下跌5.2%；國藥控股（1099）收報31.6元，下跌5.1%；石藥（1093）收報14.34元，下跌4.7%；基石藥業（2616）收報15.74元，下跌4.5%。
騰訊下滑3.1% 中海油挫4.1%
其他股份方面，騰訊（0700）收報353.8元，下跌3.1%；吉利（0175）收報14.72元，下跌3.4%；銀娛（0027）收報51.55元，下跌3.5%；中國人壽（2628）收報20.45元，下跌3.8%；中海油（0883）收報13.52元，下跌4.1%。
中國A股午後跌幅擴大，上證收報3043點，下跌61點；深證收報9701點，下跌177點。
日股收報20977點，下跌650點，跌幅達到3%，是今年以來最大單日跌幅。