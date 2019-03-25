眾安在線去年蝕17.4億元人民幣　不派息

眾安在線（6060）公布截至去年12月底全年業績，股東應佔虧損為17.43億元（人民幣‧下同），按年擴大74.8%，不派息。

去年公司錄保費收入為112.55億元，按年增長89%。其中健康生態實現保費為28.68億元，按年增加138.2%。消費金融生態實現保費收入為35.2億元，按年增長240.5%。汽車生態實現保費收入為11.49億元，按年升1,356%。生活消費生態實現保費收入為16.16億元，按年跌9.6%。航旅生態實現保費收入為14.6億元，增幅為1.7%。該公司指出，去年綜合成本率下降12.2個百分點至120.9%。

稅前虧損大增至逾18億元

雖然保費收入增加，但是期內已產生賠付淨額按年增加91.9%至52.68億元，以及手續費及佣金增長78.4%至10.74億元，加上業務及管理費按年增加60.4%至46.26億元，導致稅前虧損按年大增80.64%。

公司指出，長期目標為實現高於行業平均水平的權益回報率。今年會繼續堅持「保險+科技」雙引擎戰略。將科 技發展與創新應用於保險的全流程，持續優化承保經營效率及用戶體驗；同時，將保險科技能力對國內外市場進行輸出。