國泰斥近50億收購HK Express　突然「大吃細」公司咁解話！

以往曾表示不參與廉航業務的國泰航空﹙0293﹚，終於落實收購香港快運﹙HK Express﹚！公司宣布已就收購後者全部（100%）股權簽訂股權收購協議，交易總代價達49.3億元，交易預計將於2019年12月31日或之前完成，屆時香港快運將成為國泰航空的全資附屬公司。

根據通告，今次交易涉及的49.3億元，包括22.5億元現金及26.8億元的非現金部分。市值近550億元的國泰，今次斥約50億元，「大吃細」收購同業，原因為何？

航班接駁力以倍數增長

國泰解釋，此次交易將有利旅客、有利香港樞紐及有利國泰航空，因為國泰航空與香港快運的業務和營運模式相輔相成。香港快運將繼續以一家獨立的航空公司運作，延續廉航的營運模式。

至於香港快運有何「賣點」？國泰就表示，香港快運捕捉了一個獨特的市場部份，配合國泰航空集團四通八達的航空網絡，會令往來香港的航班接駁力以倍數增長。對國泰集團而言，這是一個具吸引力及切實的方案來促進航空業務的長期發展和增長，及提升香港樞紐的競爭力，以應付區內越見熾熱的競爭。

投資銀行麥格理早前引就述業內調查指，現時由香港出發至日本的航班當中，國泰佔比最高（佔40%），其次是香港快運（佔21%），收購之後，國泰勢佔飛往「港人後花園」日本逾半市場。

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國泰就表示，收購香港快運，可令公司往來香港的航班接駁力以倍數增長。﹙資料圖片﹚

「賭王」曾是香港快運前身大股東

香港快運是於2004年成立，前身「港聯航空」，初期主要經營內地二、三線城市航線，但因虧損嚴重於2006年引入海航作為主要股東之一（持股45%），並易名香港快運，「賭王」何鴻燊則持股55%。至2008年何鴻燊再將手上15%股權售予跟與海航關係密切的港航前主席蒙建強。據報快運自2013年轉型廉航後，至2015年已成功扭虧為盈。

本月初，國泰透露正積極商談收購香港快運，但當時未確定會否訂立任何協議。國泰發言人當時指，廉航在市場有一定需求，也可跟國泰現行營運模式互補，當時已稱香港快運可配合國泰的航空網絡，令往來香港的航班接駁力以倍數增長。