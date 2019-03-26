香港與澳洲簽自由貿易及投資協定　香港原產貨物可零關稅入澳

香港與澳洲今日﹙26日﹚簽訂《自由貿易協定》（《自貿協定》）和《投資協定》，兩份協定涵蓋範圍全面，包括貨物貿易、服務貿易、投資、知識產權、政府採購、競爭事宜及其他相關範疇，是一份高質素和現代化的自貿協定，為香港商家及投資者提供法律保障和更優惠的條件進入澳洲市場，並同時創造更多商機，加強兩地在貿易和投資上的往來。

商務及經濟發展局局長邱騰華和澳洲貿易、旅遊和投資部長伯明翰今日在澳洲悉尼簽訂兩份協定。

邱騰華表示，香港與澳洲均是自由貿易的堅定倡議者，雙方今天簽訂了兩份高質素的協定，作出的承諾遠超各自在世界貿易組織所作的承諾，令雙方的貨物、服務和投資可以以更優惠的條件進入對方的市場。在現今全球經貿環境不明朗的情況下，這兩份雙邊協定提供高透明度和可預測性的貿易和投資條件，大大增強對以規則為本的貿易制度的信心。

他續說，在服務貿易方面，是次談判達致的成果，對雙方而言均是最高水平的自貿協定。澳洲在《自貿協定》下對約140個服務行業作出具體承諾，讓香港的服務提供者享有市場准入，及在類似的情況下，其所獲待遇不會遜於當地的服務提供者。在這《自貿協定》下，澳洲亦承諾開放其全方位的仲裁、調停和調解服務及若干鐵路運輸服務，除向新西蘭外，澳洲從未向其他自貿協定夥伴作此等服務承諾。

邱騰華在澳洲悉尼與澳洲貿易、旅遊和投資部長伯明翰（右）簽署香港與澳洲《自由貿易協定》和《投資協定》。﹙政府新聞網圖片﹚

香港原產貨物零關稅進入澳洲

《自貿協定》生效後，香港原產貨物可即時透過簡易的申請程序，完全以零關稅進入澳洲市場，這是澳洲給予其自貿協定夥伴的最佳關稅待遇。

投資方面，在《自貿協定》下，香港投資者可享有更優惠的市場准入，因為需要接受審查的投資金額將有所提高。兩地投資者亦將受惠於新《投資協定》下有關投資待遇和保障的現代化條文。新協定將取代香港與澳洲於1993年簽訂的協定。

《自貿協定》的其他優惠措施包括更便利的商務旅遊安排，以及便利雙方參與彼此政府採購市場、有效保護知識產權和促進競爭的條文。

邱騰華續說：香港與澳洲的《自貿協定》是今屆特區政府自2017年7月上任以來與貿易夥伴簽訂的第4份自貿協定

澳洲是香港2017年第7大服務貿易夥伴，雙方服務貿易總額達440億港元；亦是香港2018年第20大貨物貿易夥伴，貨物貿易總額約為540億港元。投資方面，截至2017年年底，澳洲為香港的第8大向外直接投資目的地，投資存量達1,340億港元；澳洲亦為香港的第17大外來直接投資來源地，投資存量達330億港元。