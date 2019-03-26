蘋果撈過界　夥高盛推「Apple Card」　購物有現金回贈

蘋果進一步在消費者金融領域發展。該科技公司夥拍高盛推出名為「Apple Card」的信用卡。據《CNBC》報道，用戶可以透過iPhone註冊，待今年夏天待實體卡推出時取用。

報道指出該公司的移動支付及電子錢包系統「Apple Pay」，將與「Apple Card」結連。「Apple Pay」自2014年起，已獲商戶接受。

為解決有個別商戶不接受「Apple Pay」，蘋果因而發行「Apple Card」。若持卡人直接使用「Apple Pay」進行交易，每日均可獲2%現金回贈，若用於購買蘋果產品，現金回贈將增至3%，若只用實體卡進行交易，回贈比率為1%。同持卡人亦可以透過iPhone的電子錢包應用程式，以管理個人消費及獎賞，在簡布內指出不會對持卡人收取如遲還款及年費等費用。

年利率介乎13至24%

蘋果又指出，可以容許客戶自行決定還款節奏，而目前年利率介乎13至24%。

作為合作方的高盛，其行政總裁所羅門（David Solomon）指出，與蘋果推出「Apple Card」改變了信用卡體驗，又指出新卡的設計是為了方便消費者，認為與蘋果的合作，是該行發展消費者產品過程重要一步，有助於說明高盛實現創建領先數碼消費平台的願景。