國泰「鯨吞」HK Express存暗湧　留心呢兩大「氣流」

國泰﹙0293﹚宣布斥資近50億元，收購同業、經營廉航的香港快運﹙HK Express﹚明確表示，交易將於今年12月31日或之前完成後，香港快運將成為公司旗下全資附屬公司。只不過，這單交易是否能夠順利完成，亦不是毫無暗湧，須留心呢兩大「氣流」。

國泰通告表示，一家代表香港快運的中間控股公司股東的律師事務所致函公司，稱有意爭辯賣方就交易訂立協議。﹙資料圖片﹚

恐爆妨礙交易的訴訟

細閱國泰通告，一家代表香港快運的中間控股公司股東的律師事務所致函公司，表示有意爭辯賣方就交易訂立協議。股份收購協議要求授權賣方訂立股份收購協議的文件副本於支付任何訂金之前交付公司。國泰表示，倘若開展妨礙交易的訴訟，公司在股份收購協議項下有權終止股份收購協議。

國泰沒有公開中間控股公司股東是誰。不過，《蘋果》昨日引述接近香港快運的消息人士指，作為海航集團海外業務「代理人」的鍾國頌表示，由始至終無意向國泰出售快運，又指收購事宜已引起中聯辦不滿，政府有關部門亦關注潛在壟斷問題，雙方均不願看見國泰獨大。報道形容，鍾國頌為香港快運最大股東。

或要過競爭事務委員會一關

另外，通告，亦表明交易仍須待達成若干條件後方可作實，包括獲得有關的競爭管理當局授予所需的許可。

香港競爭事務委員會表示，《競爭條例》旨在透過禁止反競爭的行為來促進競爭。「第二行為守則」指，擁有相當程度市場權勢的企業亦不得濫用有關權勢損害競爭。這次國泰成功收購香港快運，將會令國泰成功吸收其中一個最有威脅的競爭者，兩者加起來在香港國際機場客座量的市場份額將超過50%。以香港出發至日本的航班為例，投資銀行麥格理早前引述業內調查指，現時由香港出發至日本的航班當中，國泰佔比最高（佔40%），其次是香港快運（佔21%）。市場關注，國泰「鯨吞」HK Express，會否違反《競爭條例》。

事實上，九龍倉集團﹙0004﹚旗下的現代貨箱碼頭(MLT)、長和系旗下香港國際貨櫃碼頭(HIT)及中遠海運港口(1199)早前宣布組成「香港海港聯盟」，各自貨櫃碼頭公司將共同營運葵青貨櫃碼頭超過95%泊位，可能涉及壟斷，已觸發香港競爭事務委員會立案調查。