中金狠批地方融資平台　投資回報、還債能力最差

中國投資銀行中金公司（3908）發表報告，表示過去5年，地方融資平台在各類別部門之中表現最差，債務上升得最快，但投資回報、還債能力都是最差。

截至2018年底，地方融資平台有息負債超過30萬億元（人民幣‧下同），佔GDP比例為34%。

置換債務後債務比率不降反升

地方融資平台的情況，遠較其他非金融部門差。雖然16萬億元的地方債務置換已基本完成，但地方融資平台債務比率不降反升，調查期間上升了6個百分點，實際債務比率上升的幅度，可能高達19個百分點，年化增速過去5年在20%以上，遠高於社融或信貸的增速。

償債保障比率僅0.4倍 年期錯配

更嚴重的是，平台公司的償債保障比率只有0.4倍，即是說經營現金流無法支付當年到期的債務和利息。

報告還提到，地方融資平台的債務年期錯配。一般來說，平台主要承擔地方政府的基建投資，回報期較長，但融資工具年期大部份都短過3年，是嚴重錯配。而與多項目資金成本都在6%以上，甚至高於8%。

綜合各地分析，貴州、雲南、天津、江蘇等地的債務風險較高。

中金認為，中國要精準去槓桿，就要聚焦於化解地方融資平台債務存量，以及控制增量，並要緩解在處理風險時，對其他企業及居民的影響。