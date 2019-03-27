【中午收市】恒指上升150點　業績股異動　佳兆業重挫7.3%

撰文：鄭寶生
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港股經過昨日先升後回之後，今早企穩，藍籌升幅較昨日全面。恒指中午收報28717點，上升150點；國指收報11318點，上升87點。成交額495億元。
首長國際勁升13.4% 頤海大漲10.8%
不少股份業績公布後有異動，首長國際（0697）收報0.27元，上升13.4%；頤海國際（1579）收報31.8元，上升10.8%；金山軟件（3888）收報19.12元，上升8.6%；佳兆業集團（1638）收報3.55元，下跌7.3%。
國藥上升3.6% 石藥亦上揚2.6%
醫藥股繼續波動，國藥（1099）收報31.55元，上升3.6%；三生製藥（1530）收報14.72元，上升3.5%；石藥（1093）收報14.48元，上升2.6%；藥明生物（2269）收報74.9元，上升2%；歌禮（1672）收報6.44元，下跌2.3%；君實生物（1877）收報29.3元，下跌3.5%；華領醫藥（2552）收報7.4元，下跌6.7%。
中海油中午上升3%，最高見14.3元的1個月高位。（路透社）
中海油升3% 比亞迪下跌近4%
其他股份方面，中海油（0883）收報14.24元，上升3%；恒安（1044）收報69.5元，上升2.4%；潤地（1109）收報33.4元，上升2.3%；金沙（1928）收報38.35元，上升2.3%；新世界發展（0017）收報12.4元，上升1.5%；騰訊（0700）收報355.8元，上升1.3%；瑞聲（2018）收報46.45元，下跌1.5%；吉利（0175）收報14.58元，下跌1.8%；比亞迪（1211）收報48.4元，下跌近4%。
中國A股早段企穩，上證半日收報3013點，上升16點；深證收報9576點，上升63點。
日股半日收報21297點，下跌130點。