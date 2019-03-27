香港電視虧損收窄至1.33億　營業額大增84%

香港電視（1137）公布2018年全年業績，淨虧損1.33億元，較2017年同期的2.05億元收窄。

出售附屬公司 錄得收益1.62億

雖然金融資產等其他收入減少約一半至4,691.3萬元，但出售附屬公司錄得收益1.62億元。公司期內將從事物業投資的附屬公司宇正轉讓予香港寬頻集團，現金代價為3.29億元。

若撇除投資回報及出售附屬公司收益，經調整後的除稅、息、折舊及攤銷前虧損（EBITDA）2.71億元，較2017年虧損2.66億元略為增多。

直接商品銷售營業額 飆升98%

香港電視營業額增長84%至8.96億元，當中直接商品銷售營業額為6.86億元，大增約98%，毛利率由22.6%上升至24.7%。

而特許銷售收入及其他服務收入則增長41.9%至1.97億元，但混合佣金率則由20.4%下降至17.9%。

此外，公司錄得節目版權及廣告收入淨額1,310萬元，較2017年的200萬元大增。

香港電視目前擁有46間O2O門市，提供訂單自取服務。公司表示訂單數量增加及新增O2O門市，可以降低配送成本。（資料圖片）

2018年底平均每日訂單1.22萬張

包括HKTVmall和HoKoBuy的網購業務增長不俗，2017年1月平均每日訂單為2,500張，2017年12月為7,600張，而2018年12月則達到12,200張。

2018年平均訂單值維持約500元，交易總額則由2017年12月的1.27億元，上升至2018年12月的1.95億元。

香港電視的成本上升，主要是存貨成本增長82.5%至5.39億元，但增幅低於直接商品銷售額增長。而其他營運開支增加29.7%至7.38億元，主要是因為配送成本上升至3.33億元，以及市場推廣與O2O營運開支增至1.19億元所致。

截至2018年底，香港電視擁有的其他金融資產投資、銀行結存及現金、抵押銀行存款，扣除銀行貸款之後的總額為7.12億元。