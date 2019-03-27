大新銀行去年多賺13.4%　母公司大新金融卻盈利倒退逾6成

大新系公布截至去年底全年業績，大新銀行（2356）股東應佔溢利為24.79億元，按年上升13.4%，派末期息0.35元。

大新銀行去年淨利息收入為41.64億元，按年增加7%，受惠於業務增長帶動，同時淨息差拓闊了3個基點至2.01%。淨服務費及佣金收入增加10.3%至11.61億元，與年內財富管理業務增長。

該行指出，扣除減值虧損前的營運溢利為30.29億元，按年增加15.7%；去年信貸減值虧損降至2.33億元，按年跌13.8%。截至去年底，已信貸減值貸款及墊款佔客戶貸款及墊款總額比率為0.75%，按年升0.1個百分點。

大新銀行又指出，普通股權一級資本充足率為13.1%，按年下跌0.3個百分點；一級資本充足比率為13.7%，按年跌0.3個百分點，整體資本充足比率為18.1%，按年跌0.6個百分點。

大新金融去年少賺64.6%

至於大新銀行母公司大新金融（0440）方面，股東應佔溢利為19.15億元，按年跌64.6%，派末期息1.09元。

大新金融指出去年營運收入為61.43億，按年增加11.7%，而扣除保險索償的營運收入為59.05億元，按年升11%。

大新銀行料今年貸款錄溫和增長

大新銀行指出，踏入2019年面對各樣不明朗因素，特別是貿易戰可能帶來的影響，尤其是美國對內地貨品徵收更高關稅及實施貿易限制的影響。此等發展及其他因素令香港的股票投資者感到不安，導致股市於2018年末至2019 年初轉弱。

此外，亦難以衡量英國脫歐對全球經濟的影響。上述各種發展使本集團對2019年之前景更加審慎。然而，目前整體業務情況依然相對穩定，因此現階段不會過於悲觀，預計2019年貸款至少會繼續保持溫和增長。

雖然目前有跡象顯示中美貿易戰可能於不久後緩和或甚至得到解決，貿易戰之潛在影響使該行對信貸前景不太樂觀，特別就商業銀行業務而言。然而，該行已考慮該不明朗及不利前景，並已於2018年末作出充足信貸減值撥備。如市場並無意料之外的發展， 減值支出預期將可受控。