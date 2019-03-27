香港國際建投正式由黑石入主　董事局將大換血

黑石已完成從海航集團購入其持有的香港國際建投（0687）股份，涉及24.05億股或71.47%，正式入主香港國際建投。在買賣協議交割後，黑石要向該公司其他股東提出全購。

香港國際建投指出，陳超及孫乾皓已辭任公司聯席主席等職位，何家福辭任公司副主席及行政總裁﹑劉軍春亦辭任副主席，會在綜合文件期起生效。

公司又指出陳超﹑何家福﹑劉軍春﹑黃琪珺﹑張佩華及郭可，會在要約截至期生效後，辭任執行董事。鄧竟成及楊涵翔則會在同日，辭任非非行董事，莊健豪則會辭任非執行董事。

多名黑石房地產業務高層 獲委任成董事

公司表示，在綜合文件期生效起，韋增鵬將獲委任為非執行董事及董事局主席﹑王天兵將獲委任為非執行董事﹑David Robert McClure﹑劉志恆﹑吳幸原﹑袁柏汶會獲委任為非執行董事，袁柏汶亦會獲委任成馮潮澤的替任授權代表，馮潮澤亦將獲委任為提名委員會成員。綜合文件期已獲延至4月18日或之前寄發。

公司指出韋增鵬為Blackstone房地產部董事總經理﹑而王天兵則是Blackstone房地產部高級董事總經理，及中國地產部總裁。David Robert McClure為Blackstone房地產部董事總經理，兼亞太區資產管理部總裁，劉志恆為Blackstone董事總經理及監督Blackstone房地產部的亞洲稅務事宜。吳幸原為Blackstone房地產總監，負責中國的資產管理。袁柏汶為Blackstone房地產部門總監，專注於收購及管理大中華的房地產投資。各新董事將任職至下屆股東會為止。