【虛擬銀行】眾安投放15億元年內推銀行服務　先聚焦香港市場

金管局昨發出3個虛擬銀行牌照，當中包括眾安在綫（6060）牽頭成立的的「眾安虛擬金融」，眾安並隨即發布全新網站「ZA」接受首批用戶註冊。眾安國際總裁許煒指，公司初期投放資本約15億港元，以支持中短期的業務發展，目前團隊近百人，未來會續擴充人手，但未透露虛擬銀行的行政總裁人選，亦未回應何時會達到收支平衡，強調對虛擬銀行發展非常有信心。

未回應會否推高息定存吸客

金管局指出，首批虛擬銀行服務預計在6至9個月內推出。許煒指出，6至9個月時間緊湊，首要目標是做好系統建設，希望年內推出存款、貸款、匯款等銀行基礎服務，並專注在用戶體驗和安全性。問到會否推出高息定存等吸引新客戶，他未有正面回應，指最好方法是提供客戶想要的東西，但除了高息定存也有很多其他角度，目前重點是先把系統打通。

眾安國際總裁許煒指出，對虛擬銀行發展有信心。（高仲明攝）

料可以達到業務目標

許煒說，虛擬銀行是一個全新的市場，認為很有成長的前景，但未透露何時會達收支平衡，僅指對發展非常有信心，並有信心達到公司的業務目標。他預期市場要時間接受虛擬銀行這個新業務，指目前只是市場發展的早期階段。

不過，金管局規定業務要集中服務港人，日後擴展到其他地區須先得局方同意，許煒指本港對金融服務需求非常大，短期目標也是先聚焦香港市場。

望吸納新生代用戶、中小企和初創

許煒指，公司目標客戶主要有3類，包括新生代、中小企和科技類的初創公司。對於新生代用戶要求，他認為新生代對新品牌有更多的接受度，同時有能力分辨在線服務存在的風險，分辨何為可靠服務等，公司將透過「用戶共創」模式，在業務體系開發早期讓他們參與共建過程。

至於中小企和初創公司的要求，他認為是可隨時隨地用到服務，以及有足夠好的用戶體驗，他指社會對金融服務的質量和方式不斷有新要求，公司要跟得上時代。問到如何評估初創企業的貸款，他指會收集相關資訊作綜合評估。

對於眾安在本港並沒有銀行經驗，許煒指眾安在國內累積很多經驗，公司會利用人工智能在客服領域，讓客戶隨時隨地都可以被幫助，而不用嚴格跟從銀行辦公時間，甚至到分行排隊。

他說，希望把眾安累積的科技和互聯網產品設置等經驗帶到香港，結合本港金融需求及數位化趨勢，設計香港用戶更喜歡和更好的金融服務平台。