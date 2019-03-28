【收市總結】恒指上升46點　中興通訊爆上9.4%

財經快訊
撰文：
最後更新日期：

港股今日窄幅上落，恒指收報28775點，上升46點；國指收報11294點，下跌10點。成交額922億元。

上市4個月換主席　華滋國際海洋瀉52.8%

2018年11月中上市的華滋國際海洋（2258）董事局主席與行政總裁變更，今日股價腰斬，收報1.77元，重挫52.8%。該股上市價為1.22元，最高見過3.9元。

中興通訊（0763）預告首季轉虧為盈，收報23.95元，上升9.4%。

蒙牛上揚5.5%　海爾電器大插8.4%

業績股繼續波動，蒙牛（2319）收報27.95元，上升5.5%；信德（0242）收報3元，上升3.4%；比亞迪電子（0285）收報10.08元，上升1.8%；嘉里物流（0636）收報13.22元，下跌1.9%；聯想控股（3396）收報20.65元，下跌2.4%；比亞迪（1211）收報47.1元，下跌4.3%；海爾電器（1169）收報22.8元，下跌8.4%。

海爾電器去年純利增長13.7%，但業績公布後高盛下調目標價至29元，股價全日收報22.8元，重挫8.4%。（中新社）

領展重上90元水平　九倉置業揚2.3%

其他股份方面，領展（0823）收報91.3元，上升3.2%；九倉置業（1997）收報58.65元，上升2.3%；新世界發展（0017）收報12.76元，上升2.2%；創科實業（0669）收報52.1元，上升1.6%；建行（0939）收報6.82元，下跌0.6%；恒安（1044）收報69元，下跌0.7%。

中國A股今日下滑，上證收報2994點，下跌27點；深證收報9546點，下跌62點。

日股收報21033點，下跌334點。

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。