工行去年多賺4.1%至2977億元人民幣　每10股派息2.506元人民幣

工商銀行（1398）公布截至去年12月底全年業績，歸屬股東應佔淨利潤為2976.76億元（人民幣‧下同），按年增加4.1%，惟增幅遜預期。每10股派股息2.506元，按年增加4.1%。

工行去年利息淨收入為5,725.18億元，按年增加9.7%，淨利息差為2.16厘，按年拓闊6個基點，淨利息收益率為2.3厘，按年增加8個基點。

該行又指出，去年實現非利息收入為1,526.03億元，按年跌0.6%，其中手續費及佣金淨收入為1,453.01億元，升4.1%，其他非利息收入為73.02億元，按年減少47.7%。

不良貸款率較年跌0.03個百分點

工行表示去年計提各類資產減值損失為1,615.94億元，按年增加26.5%，其中計提貸款減值損失為1,473.47億元，增幅為18.7%。

資產質素方面，截至去年底不良貸款為2,350.84億元，增加140.96億元；不良貸款率下跌0.03個百分點至1.52%。撥備覆蓋率為175.76%，按年增加21.69個百分點；貸款撥備率為2.68%，按年升0.29個百分點。

該行表示，截至去年底核心一級資本充足率為12.98%，按年升0.21個百分點，一級資本充足率為13.45%，按年升0.18個百分點，資本充足率為15.39%，按年升0.25個百分點。

稱將全面建設智慧銀行

工行指出，2019年銀行經營面臨的環境更複雜、不確定因素更多、風險挑戰更大。 同時，嚴峻考驗期也是戰略機遇期。 本行面臨的機遇主要包括：一是內地發展仍處於重要戰略機遇期，經濟潛力大、韌性強、長期向好的基本面沒有變，將為該行創造穩定的宏觀環境，是做好經營工作的最大信心和根本底氣。

二是供給側結構性改革深入推進，經濟結構優化升級加快，改革開放深化，區域協調發展戰略深入實施等，將為業務發展和金融創新創造巨大空間。

三是金融科技的快速發展和廣泛應用，將為全面推進智慧銀行建設、構建金融服務新生態，增添新的動能和優勢。