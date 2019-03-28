【5G大戰】中移動香港夥信和　搞全港首個商場5G體驗展

本港5G大戰如箭在弦！通訊局周三﹙27日﹚公布，指配26吉赫及28吉赫頻帶內合共1,200兆赫頻譜平均分配予3家流動網絡營辦商，包括中國移動香港、香港電訊（HKT，6823）及數碼通（0315），以提供第五代流動（5G）服務。

另一邊廂，中國移動香港亦與信和集團即日至3月31日在西九龍奧海城2期舉辦全港首個商場5G體驗展，展出多件互動產品，包括︰戰無不勝包剪揼機、智能眼鏡及智能駕駛汽車等，讓公眾了解5G技術、如何改變生活以至創科應用。公眾可由4月1日至4月7日到奧海城2期中庭率先體驗5G網絡。

信置︰奧海城和凱滙建5G基建

中國移動香港有限公司董事長李鋒博士表示，中國移動香港積極開發5G流動服務應用，為香港首間獲得5G網絡測試許可證、完成5G網絡端到端測試及28GHz 5G基站商用外場測試的流動網絡營運商。未來，公司將繼續以「4G改變生活、5G改變社會」為理念，全力推動中國移動倡議的「5G+計劃」的3大綱領，包括促進5G和4G協同、推動5G與新通訊技術的緊密融合，以及建構完善的5G生態系統，實現5G的最大價值。

信和集團副主席黃永光則稱，期待5G為集團以至香港帶來廣泛應用及可能性。該集團總經理黃永龍補充，信和來會陸續推出其他計劃，包括智能家居、智能商場和智能物業管理，以及奧海城和凱滙的5G基建，成為香港首批配備5G基建的物業。