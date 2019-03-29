【通告大觀園】 中鐵建核心盈利增長13%　麗新國際中期多賺3.3倍

中鐵建核心盈利增長13%

中鐵建（1186）公布2018年業績，盈利增加11.7%至179.35億元（人民幣‧下同），核心盈利增長13.03%至166.95億元，每股盈利1.26元，派末期息0.21元。

期內營業收入增加7.22%至7,301.23億元，營業利率增加21.1%至253.22億元。

集團2018年新簽合同金額增長5.05%至15,844.72億元，截至2018年底未完成合同金額增長13.02%至27,087億元。

中交建核心盈利增長10.6%

中交建（1800）2018年持續經營業務的盈利為198.19億元（人民幣‧下同），按年增長10.6%。每股盈利1.16元，派未期息0.23077元。

來自持續經營業務的收入增長6.2%至4,886.66億元，毛利增長6.9%至646.11億元，營業利潤增長4.9%至333.21億元。

2018年中交建新簽訂合同價值為8,908.73億元，增長1.1%。截至2018年底，集團持有在執行未完成合同金額為16,897.38億元。

鱷魚恤半年少賺37.2%

鱷魚恤（0122）公布截至2019年1月31日的中期業績，盈利減少37.2%至4,161萬元，每股盈利為4.39仙，不派中期息。

期內收入減少5.6%至1.24億元，毛利則減少近3%至8,300.7萬元。

公司的其他收入大減76.4%至258.2萬元，主要是專利權費收入大跌所致。而可供出售投資錄得減值虧損188.9萬元，財務資產的公平值淨額亦由2018年同期的盈利525.7萬元，下跌至最新的虧損405.9萬元，是拖累業績的主要原因。

鱷魚恤半年盈利下跌37.2%，一大原因是股票等財務投資公平值轉蝕405.9萬元。（鱷魚恤facebook）

麗國系中期利潤大增

麗新國際﹙0191﹚公布截至今年1月31日止半年業績，股東應佔利潤按年上升3.3倍至29.15億元，基本每股盈利7.568元，不派息。去年，集團營業額按年大升3.16倍至38.16億元。

另外，麗新發展﹙0488﹚亦公布截至今年1月底止中期業績，純利約50.76億元，按年增加3.15倍；每股基本盈利8.376元，不派中期息。期內，營業額37.61億元，按年3.35倍。

中信股份純利升14%

中信股份（0267）去年純利達502億元，按年升14%，派末期股息0.26元，全年股息為0.41元，按年升14%。每股基本盈利1.73元。金融板塊利潤按年增長6%至417億元，非金融板塊利潤按年增長43%至176億元，其中資源能源業扭虧為盈，製造業漲幅突出。中信股份的現金及備用信貸總額達316億元。

香港國際建投去年多賺59倍

海航集團旗下香港國際建投（0687）公布去年業績，期內按年多賺59倍至3.6億元，每股基本盈利為10.64仙，不派末期息。收益按年跌9.7%至29.71億元。

融創中國去年純利165.66億元人民幣，按年增長50.6%。﹙資料圖片﹚

中國太平去年多賺12.2%

中國太平﹙0966﹚公布去年全年業績，股東應佔溢利68.84億元，按年增長12.2%；每股基本盈利1.844元，按年上升12.7%。宣布未期息每股10港仙。

期內，總保費及保單費收入達到1,996億元，按年增長11.7%。

中車純利升4.76%

中車（1766）去年純利升4.76%，至113.05億人民幣，基本每股盈利0.39人民幣，派末期息15分。收入則上升3.61%，至214.52億人民幣。

融創中國末期息升65%

融創中國（1918）公佈截至去年底止全年業績，純利165.66億元人民幣，按年增長50.6%，每股基本利潤3.79元人民幣，末期息派0.827元人民幣，按年升65%。期內收入1,247.5億元人民幣，按年升89.37%。