土耳其總統指責西方干預里拉匯率　新興市場不安

土耳其貨幣風險一發酵，新興市場就「感冒」，特比是在許多新興經濟體將在2019年舉行全國大選之際。

綜合媒體3月28日報道，土耳其金融市場的大幅波動近日進一步發酵，股債匯市紛紛跳水。當地時間3月28日，土耳其里拉對美元匯率持續跳水，跌幅一度擴大至逾5%。

自3月下旬以來，土耳其匯市、股市出現數次大幅波動。3月22日，土耳其里拉對美元匯率下跌超過5%，是去年8月土貨幣危機以來的最大單日跌幅。隨後，土耳其監管部門對摩根大通等機構涉嫌誤導和操縱市場的行為展開調查。27日，伊斯坦布爾BIST100股指下挫5.67%，為2016年7月以來最大單日跌幅。

土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）28日表示，近日土耳其貨幣里拉匯率大幅波動的主要原因是西方國家的干預，尤其是美國的干預。

稱早前行動是要整肅金融市場投機

埃爾多安當天在安卡拉出席一場選舉相關活動時說，土耳其里拉近日大幅波動，顯示出西方國家尤其是美國企圖在土耳其地方選舉前夕向土耳其施壓。土耳其將整肅金融市場上的投機行為，企圖操控土耳其里拉的國際資本不會得逞。埃爾多安表示，他對土耳其經濟前景抱有信心，政府將着力克服通脹、失業等問題。

3月31日，土耳其將舉行地方選舉，金融監管機構為此採取一系列措施，全力維護金融市場穩定。

里拉大幅波動加劇土耳其經濟風險。（路透社）

對於整個新興市場來說，土耳其面臨的危機也會對其造成一定的影響。中國券商興業證券首席經濟學家王涵表示，從負債結構看，新興市場融資大多高度依賴外債，尤其是美元債。反復出現貨幣危機會導致該國融資需承擔過高的風險溢價。

匯率波動或令新興國家延後建設

亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）在《亞洲基礎設施融資2019》報告中強調2019年的政治風險與匯率風險。亞投行表示，許多新興經濟體將在2019年舉行全國大選，這可能會促使投資者採取觀望態度。報告指出，持續的貿易緊張局勢將促使供應鏈發生轉變，可能影響到長期的基礎設施和經濟發展規劃。一些新興市場匯率的波動也可能造成影響，政府可能會延遲項目建設以保護自己的貨幣或減少開支。

新興市場整體穩健 土耳其危機不會蔓延

不過，分析同時指出，此次土耳其危機不會廣泛蔓延至整個新興市場。從當前整個新興市場的反應來看，新興市場整體仍較穩健。新興市場主權債券利差雖有擴張，但較為平穩。分國家來看，主要新興市場美元主權債中，過去一周僅阿根廷和土耳其的10年期國債收益率分別上升19.5、56.5個基點。