中銀香港稱虛擬銀行服務將「小而精」　收支平衡非首要任務

金管局於周三（27日）發出首批虛擬銀行牌照，其中由中銀香港（2388）、京東及怡和合組之財團中標。中銀香港副董事長兼總裁高迎欣表示，普及金融為虛擬銀行的發展重點。該行亦指，並不急於追求虛擬銀行業務的收支平衡。

冀虛擬銀行推動中銀進步

高迎欣出席記者會時指，虛擬銀行有助吸納傳統銀行未有顧及的客戶，故此推動普及金融將是虛擬銀行的重點，亦期望中銀香港本身可與虛擬銀行業務產生互動，從而推動自身進步。鍾向群補充，虛擬銀行將聚焦小額支付、小額貸款，以至中小企的資金需求，其產品設計、營運模式與傳統銀行將有較大差異，服務將更「小而精」，預料可於6至9個月內推出服務。

他又指，短期內不會追求該項業務的收支平衡，但會秉持穩定經營原則。該行財務總監隋洋指，虛擬銀行三方初始聯合投資總額為25億元，其中該行出資11億元，預料不影響派息。

料今年淨息差維持穩定

中銀香港去年股東應佔溢利320億元，按年上升2.7%，淨息差擴闊5個基點至1.62厘。展望息口前景，隋洋預料今年美國息口上調空間較小，但港美息差或進一步收窄，預料市場利率穩定將有利銀行業存款水平，估計整體淨息差水平能維持穩定。

至於貸款業務，中銀香港副總裁王兵表示，內地流動性改善，加上環球不確定性持續，均不利本港銀行業貸款增長，但仍有信心今年保持高單位數增長，而東南亞的貸款增長仍有望維持約2成增長。

此外，粵港澳大灣區規劃綱要於上月出台，高迎欣透露，該行首要任務是服務港人於區內的金融服務需求，早前已獲內地金融監管機構批准成為試點，容許港人遠程開立在大灣區的內地銀行戶口。