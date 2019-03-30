特朗普再發文抨擊聯儲局　稱若非加息股市表現可更佳

聯儲局主席鮑威爾近期已大放鴿派言論，並明言當局會在今年9月停止縮減資產負債表，以及會對息口走勢保持耐性。不過總統特朗普仍然對聯儲局去年的加息行動作出批評，直言若非當局去年加息，股市及經濟會有更佳表現。

特朗普於《Twitter》發推文指斥聯儲局，明言若非當局在通脹處於非常低水平下，錯誤地加息，以及荒謬地進行量化緊縮，相信當地經濟增長幅度便不會只有3%，股市亦會有更佳表現，全球股市亦可以處於更高水平。

特朗普已多次對聯儲局加息及縮減資產表等一系要緊縮貨幣政策，作出抨擊；去年更傳出特朗普有意撤換鮑威爾。

庫德洛﹕應立即減息半厘

另一方面國家經濟委員會主席庫德洛指出，目前聯儲局已將息口調整至過高水平，認為應立即減息半厘，並停止縮減資產負債表。他又指出並非對聯儲局施壓，並尊重當局的獨立性，惟不希望經濟復甦會受到影響。

不過作為聯儲局副主席的夸爾斯則指出，美國經濟前景樂觀，當局或有需要再加息，又指出暫停加息只屬審慎做法。