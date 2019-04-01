貝萊德調查指　78%香港受訪者有退休儲蓄　比例冠全球

貝萊德發表《2018年環球投資者取向調查》，指出香港人未雨綢繆，為退休儲蓄的比例是全球13個市場之中最高，達到78%。

調查在13個市場訪問了2.7萬人，當中香港有1,000名受訪者。

報告指出，只有39%香港人認為自身財務狀況健康，略低於全球平均水平的42%，比例看齊德國。有關比例，高於瑞士的37%、日本的36%以及意大利的28%。有47%香港受訪者認為，自身將務狀況低於平均水平。

儲錢最大動力 是實現財務自由

香港人儲錢的最大原因，是要實現財務自由，有46%香港受訪者以此為目標。20%受訪者不想在年老時成為子女或家人的負擔，18%希望提早退休，另有16%受訪者擔心積蓄不足以應付退休生活。

退休是香港人的最大財務目標，有51%受訪者表示，財務目標是要確保退休時維持生活水平不變。

全球13個市場的受訪者之中，香港人認為自身財務健康的比例僅39%，只高過瑞士、日本及意大利。（資料圖片）

68%人冀退休生活不必擔憂金錢

雖然字眼上叫退休，但其實現金有很多人都計劃退而不休。有36%香港受訪者希望退休後可以做工時靈活的工作、兼職或義工。68%人理想的退休生活是不必為金錢擔憂，52%人認為是不必依賴親友財務資助。

66%人擔心積蓄不足以應付退休生活

香港人如此重視退休，當然有很多人已經準備了退休相關的儲蓄。調查指78%香港受訪者已經儲蓄準備退休，但有66%人擔心積蓄不足以應付。

至於儲蓄方式，有24%受訪者表示利用強積金自願供款，36%選擇存入私人養老金或退休計劃，亦有46%受訪者選擇其他供退休時使用的個人儲蓄。