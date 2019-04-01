【收市總結】恒指大漲510點　中銀香港勁升6.5%

中國官方及財新製造業PMI都勝預期，市場憧憬經濟轉好，刺激亞太股市大升。恒指收報29562點，上升510點；國指收報11557點，上升178點。成交額1,286億元。
永利挑戰20元 銀娛上升近6%
澳門3月博彩收入微跌0.4%，無礙市場炒高濠賭股。永利（1128）收報19.8元，上升7%；銀娛（0027）收報56.65元，上升近6%；金沙（1928）收報41.45元，上升5.1%；澳博（0880）收報9.41元，上升5%；美高梅（2282）收報16.92元，上升3%；新濠國際（0200）收報18.92元，上升2.8%。
中行上揚3.7% 工行亦漲2.8%
中資銀行股表現不俗，中銀香港（2388）收報34.6元，上升6.5%；民行（1988）收報5.95元，上升4.4%；中行（3988）收報3.69元，上升3.7%；工行（1398）收報5.91元，上升2.8%；建行（0939）收報6.9元，上升2.5%；農行（1288）收報3.71元，上升2.5%。
中港股市向上，內地券商股亦大升。中國銀河（6881）收報5.46元，上升5.8%；中金公司（3908）收報18.96元，上升4.3%；東方證券（3958）收報6.57元，上升4.3%；海通證券（6837）收報10.56元，上升3.9%；中信証券（6030）收報18.96元，上升3.7%；華泰證券（6886，HTSC）收報16.16元，上升2.9%。
中國A股大升，中資券商股亦炒上，中國銀河上升5.8%至5.46元，連續兩日大反彈。（中新社）
新世界發展彈5.2% 新地升近5%
部份地產股向上，新世界發展（0017）收報13.7元，上升5.2%；新地（0016）收報141.4元，上升近5%；長實集團（1113）收報71.85元，上升2.9%。
部份科技股大升，博雅互動（0434）收報1.9元，上升18.8%；映客（3700）收報2.31元，上升18.5%；寶寶樹（1761）收報6.55元，上升7.6%；美圖（1357）收報3.93元，上升6.5%。
市場誤傳黃光裕明年出獄，國美零售（0493）收報0.77元，上升5.5%；國美金融科技（0628）收報0.72元，上升10.8%。
平保升抵90元 中國移動逆市插2.4%
其他股份方面，中國海外（0688）收報30.95元，上升3.9%；吉利（0175）收報15.56元，上升3.7%；萬洲（0288）收報8.7元，上升3.6%；舜宇（2382）收報96.9元，上升3.4%；中國平安（2318）收報90元，上升2.4%；石藥（1093）收報14.92元，上升2.2%；騰訊（0700）收報365元，上升1.1%；中國移動（0941）收報78.1元，下跌2.4%。
中國A股成交又突破1萬億元人民幣，超過170隻股份漲停。上證收報3170點，上升79點；深證收報10267點，上升360點。
日股收報21509點，上升303點。