2月零售銷貨額跌10.1%　結束23個月升勢

政府統計處公布，2月零售業總銷貨價值臨時估計為407億元，按年減少10.1%，結束自2017年3月以來的23個月連續升幅。而經調整的1月數字則按年增長7%，首2個月合計零售銷售下跌1.6%。

珠寶首飾銷售下跌2.8%

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值下跌2.8%；其次服裝下跌3.7%；食品、酒類飲品及煙草跌1%；電器及其他未分類耐用消費品大跌18.3%；燃料跌1.4%；中藥跌1.7%以及眼鏡店跌2%。

另外，藥物及化妝品升2.3%；百貨公司貨品增長4.2%；超級市場貨品升1.5%；其他未分類消費品升4.6%；汽車及汽車零件升3.7%；鞋類、有關製品及其他衣物配件升1.3%；傢具及固定裝置升3.4%；以及書報、文具及禮品升1.7%。

政府：零售業銷售近月表現疲軟

政府發言人指出，1月及2月銷貨值會受農曆新年時間的影響而較為波動，將兩月數據合併分析，零售業銷售按年輕微下跌。零售業銷售在近月表現疲軟，反映在外圍不確定因素影響下，消費情緒依然審慎。短期內，業界會繼續受外圍因素影響，而全民就業以及訪港旅遊業持續增長可帶來一些支持。