和牛貴到日本家庭吃不起　普通餐廳愈來愈難取貨

去日本旅行，吃和牛是很多人指定行程之一。不過近年和牛價格愈來愈貴，貴到連一般家庭都買不起的程度，難道是遊客吃到價格飛升？

最近發生多宗和牛授精卵偷運到中國的個案，引起日本關注和牛「高貴」的問題。

批發價5年大升4成 高級餐廳需求大

《日本經濟新聞》表示，近年和牛價一直上升。以A4和牛批發價計算，每公斤約2,500至2,600日圓，較5年前大升約4成。在東京，據稱A5和牛每公斤價格，有時會升至接近3,000日圓。

和牛貴，最直接的原因當然時需求增加。報道引述市場人扗表示：「高檔餐廳等的詢價很多，品質優良的和牛可賣出更高的價格。」

全世界人氣高企的神戶牛，批發價比其他縣產的和牛高一半。（視覺中國）

神戶牛批發價 較其他縣高一半

而當中以知名度最高的神戶牛與松阪牛最受歡迎，神戶中央畜產的負責人就指出：「海外知名度很高，出口和訪日遊客的需求都激增。」

神戶牛的價格已經升到天價，A5級別每公斤達到4,000至5,000日圓，比其他縣出產牛和貴50%。神戶市某間牛排店表示，訪問神戶的外國遊客，很多就是要去吃神戶牛的，「普通餐廳採購神戶牛愈來困難。」

和牛出口大增 同時供應卻減少

此外，和牛出口亦大大增加了市場需求。2018年和牛出口額按年增長3成，達到247億日圓，是歷史新高。

需求上升的同時，供應亦正在減少。2018年日本和牛養殖戶較10年前減少了4成，只有4.18萬戶。由於工作繁重，不少新加入者最終都退出。

至於牛犢的價格亦不停上升，4年前每頭約50萬日圓，現時價格經常超過80萬日圓。

日本超市近年愈來愈少貴價純種和牛，一般家庭就算是過年過節，也只傾向購買較低價的雜交牛。（視覺中國）

超市和牛漸失蹤 家庭過年吃普通牛

和牛價格升到如此高位，報道指日本人已經食不起。有九州的養殖戶感嘆道，4年前大型超市還有一定銷量，但由於價格太高賣不動，最終取消了合約。

日本超市已經漸漸少見貴價靚和牛，有肉類批發商指出，即使是年底年初，愈來愈多家庭購買低價的普通牛肉。