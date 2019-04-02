國美發通告澄清　未收到黃光裕出獄通知

針對“黃光裕明年出獄”的說法，國美零售終於出面闢謠。國美系上市公司股價集體異動。

國美零售﹙0493﹚昨晚深夜發布澄清公告稱，公司從未從任何管道收到有關黃光裕（國美創始人）出獄的任何通知，有關黃光裕獲釋的任何資料僅以有關司法機構或公司作出的正式公告為依據。

早些時候，國美系、內地上市的國美通訊和山東金泰也發布了相關澄清公告。

昨日﹙1日﹚下午，黃光裕提前出獄的消息鬧得沸沸揚揚。當天下午2點，有報導稱，國美零售投資關係總監李虹4月1日在香港向內地媒體透露，國美零售創始人黃光裕將于明年出獄回歸，「我們一直向他彙報戰略轉型的進展，他回歸後可能會進度更快。」 但不到1小時，李虹就再向媒體闢謠，表示︰「媒體聽錯了，黃光裕2021年出獄，沒有變化」。

當日，受到黃光裕「明年出獄」的消息影響，國美系上市公司股價集體異動，國美通訊、中關村、山東金泰陸續漲停。國美零售盤中一度漲20%。

2010年5月，國美電器創始人黃光裕因非法經營罪、內幕交易罪和單位行賄罪數罪並罰，被判處有期徒刑14年，同時被判罰金人民幣6億元人民幣，沒收個人財產2億人民幣。黃光裕目前已服刑超過10年，目前仍在羈押中，因表現良好獲減刑21個月，其應執行刑期至2021年2月。