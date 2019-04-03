花旗夥AASTOCKS推股票交易合作計劃　冀1年增2成股票客

花旗銀行夥拍財經資訊及分析平台AASTOCKS推出誇平台股票交易體驗合作計劃，客戶若在AASTOCKS手機應用程式按「買入」或「賣出」，便可跳轉至Citi Moblie App即時落盤。花旗銀行零售銀行業務主管董事總經理李貴莊認為，花旗一直引進金融科技，希望透過是次合作，令花旗銀行的股票客戶1年內增加2成。

雙方期望於第三季推出開放應用程式介面（API）合作計劃，讓客戶直接於AASTOCKS手機應用程式，使用花旗銀行戶口買賣港股，同時瀏覽其戶口的股票持倉數量及賺蝕狀況。

李貴莊指出，維持今年港股3萬點目標不變。（鄺月婷攝）

冀未來有更多誇行業合作夥伴

她透露，該行將在第二季推出遙距開戶服務，屆時客戶可開存款戶口，到第3季便可同時開設存款、股票和投資戶口。在開放API方面，她指，花旗現有37個API申請，冀未來有更多誇行業合作夥伴，亦不排除跟其他財經網站合作。

中國PMI數據優於市場預期，李貴莊認為，中國第二季經濟開局良好，讓投資者有信心入市；若中美達成貿易協議，有望促進經濟回升，花旗將考慮調升中國全年經濟預測，港股或可於第二季上試去年高位，該行維持全年港股3萬點目標價不變。