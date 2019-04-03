三星傳將於4月5日發售Galaxy S10 5G　成全球首部5G手機

韓國有報道指，三星Galaxy S10 5G將於4月5日星期五上市，是全球首部面世的5G手機。

韓國《每日經濟》引述業界消息報道，該款5G手機功能與4G版本差別不大，最大分別是擁有支援5G技術的網絡晶片。

LG V50料於4月下旬發售

目前的4G手機因為沒有上述5G晶片，將來不能升級及採用5G網絡與服務。三星 Galaxy S10 5G採用自家研發的5G晶片EKSI 5100。

至於LG則有可能在4月下旬發售V50手機，該手機採用高通（Qualcomm）X50 5G晶片。

配備更大電池 充電更快

報道指出，兩款手機都配備4G及5G天線，因此可以切換兩種不同網絡。製造商稱，消費者會很自然地轉換網絡，正如手機在3G和4G網絡之間轉換一樣順暢。

Galaxy S10 5G屏幕尺寸達6.7吋，配備4個500mAh超大容量電池，並支援25W高速充電，較現有最大充電量10W快很多，以應付加大了的電池容量。

較同期4G旗艦貴約2000港元

另外，最低內置儲存容量亦由128GB上調至256GB。

報道指出，5G手機的售價會較同期4G旗艦手機貴約30萬韓圜，即價格大約高2,000港元。