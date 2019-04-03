【自願醫保】保泰人壽CEO﹕無割喉式定價　標準計劃力攻年輕市場

虛擬保險公司保泰人壽（Bowtie）推出自願醫保「標準計劃」產品，18歲至62歲保費定價在市場的低位。聯合創辦人兼行政總裁陳鯤宇（Michael）表示，制定價格時並不知道同業定價，只以自身狀況計算保費，並以長期角度定價，不存在「割喉式」定價，強調若以低價吸引客戶，但下年要加價便是誤導客人。

陳鯤宇指，保監局和食衛局審批時，要求公司有長期可持續的業務計劃，若加價太多，會令客戶流失到其他保險公司，減低計劃的可持續性。

他亦指，現時至6月30日，為首1,000位投保者提供5000 Bowtie Cash的優惠，投保者可用Bowtie Cash支付超出保額時的醫療費用。

適合年輕人作第一份上車保險

另一創辦人兼行政總裁顏耀輝（Fred）表示，該公司推出的自願醫保「標準計劃」主打年輕市場，非常適合年輕人作為第一份上車醫保，日後亦會推出「靈活計劃」補充市場需要，料初期無須核保。

他說，有數據顯示虛擬保險佔市場份額不足1%，認為市場龐大，又舉例以自己35歲為例，每月只需供149元，令價錢不再是最大考慮因素，而是關注售後服務、方便程度和平台體驗，如是否所有步驟都能在手機處理。